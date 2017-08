Valeria Panigada 24 agosto 2017 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

A risaltare nell'agenda macro di oggi è il simposio di Jackson Hole, che prnde il via oggi per proseguire fino a sabato. Nel corso del vertice, l'attenzione sarà rivolta all'intervento previsto domani di Janet Yellen e Mario Draghi. Tra le indicazioni macro in uscita oggi, l'agenda prevede il Pil della Spagna e della Gran Bretagna relativo al secondo trimestre. Dagli Stati Uniti in arrivo le vendite di case esistenti. Nel dettaglio:08:45 medio FRA Indice fiducia affari09:00 medio SPA Pil10:30 alto UK Pil16:00 alto USA Vendita case esistenti.