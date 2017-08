Venti di guerra, tensioni internazionali, geopolitica che torna protagonista. Ma in realtà questa correzione sembra quasi spinta e sponsorizzata dalle "mani deboli". La tendenza di lungo periodo non è

Oggi, 05:00 - ettore61

Cicli e Gann in sinergia: FTSE MIB 31 Luglio - 4 Agosto 2017

Analisi Tecnica Come vi dicevo e .... "tutto il contrario di tutto".... Ecco far un harami rialzista e far un nuovo masssimo ... relativo... Niente di trascendentale in quanto rimaniamo senpre intorno