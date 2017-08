Valeria Panigada 11 agosto 2017 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dall'inflazione negli Stati Uniti. Il dato infatti è tenuto in considerazione dalla Federal Reserve per modulare la sua politica monetaria e per questo riveste una particolare importanza. L'agenda macro prevede anche gli aggiornamenti sull’andamento del tasso di inflazione in Francia, Germania e Italia. Nel dettaglio:08:00 medio GER Inflazione08:45 medio FRA Inflazione09:00 medio SPA Tasso di inflazione10:00 alto ITA Prezzi al consumo14:00 basso IND Produzione industriale14:30 basso USA Inflazione.