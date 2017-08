Valeria Panigada 9 agosto 2017 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede nella prima parte di seduta la produzione industriale italiana. Nel pomeriggio focus sulle scorte di petrolio statunitensi e in serata sarà la volta della Reserve Bank of New Zealand, che dovrebbe confermare il costo del denaro in quota 1,75%. Nel dettaglio:10:00 medio ITA Produzione Industriale13:00 alto USA MBA richieste mutui14:30 alto USA Costo unitario del lavoro14:30 basso USA Produttività non agricola16:00 medio USA Scorte all'ingrosso16:30 medio USA Scorte di petrolio (crude)23:00 basso NZ Nuova Zelanda Annuncio Tassi