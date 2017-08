Valeria Panigada 7 agosto 2017 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana piuttosto scarno di appuntamenti. L'agenda macro di oggi prevede come unici dati di rilievo la produzione industriale della Germania e l'inflazione in Svizzera. Si segnala il meeting ad Abu Dhabi tra i produttori Opec e non Opec. Nel dettaglio:08:00 medio GER Produzione industriale09:15 medio SVI Inflazione09:30 medio UK Halifax prezzi casa21:00 medio USA Fed Credito al consumo.