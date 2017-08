Valeria Panigada 4 agosto 2017 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro americano. Come ogni primo venerdì del mese, verranno diffusi il tasso di disoccupazione, visto in calo dal 4,4 al 4,3 per cento, e il saldo delle buste paga nei settori non agricoli (c.d non-farm payrolls), che dovrebbe attestarsi a 181 mila unità. Si tratta di dati particolarmente importanti per una Fed che si appresta, “relativamente presto”, ad avviare il piano di riduzione del bilancio. Per nuovi rialzi dei tassi, sembrerebbe invece necessario attendere. Nel dettaglio l'agenda macro di oggi:08:00 medio GER Ordini industria09:00 medio SPA Produzione industriale10:00 medio ITA Vendite al dettaglio14:30 alto USA Bilancia Commerciale14:30 basso USA Salario orario medio dipendenti14:30 alto USA Disoccupazione14:30 medio USA Variazione salari manifatturieri14:30 alto USA Variazione salari non agricoli.