Valeria Panigada 3 agosto 2017 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dalla riunione della Bank of England: il numero di “dissidenti” favorevoli a innalzare il costo del denaro dall’attuale 0,25% dovrebbe confermarsi a 3. Prevista inoltre la pubblicazione dell’Inflation Report. Tra le altre indicazioni in arrivo, l'agenda macro prevede la lettura finale dell'indice Pmi servizi di Spagna, Italia, Francia, Germania e intera Eurozona. In uscita anche le vendite al dettaglio nella zona euro. Dagli Stati Uniti in arrivo i numeri su nuove richieste di sussidio di disoccupazione, ISM servizi e ordini alle industrie. Nel dettaglio:09:45 alto ITA PMI Servizi09:50 basso FRA Indice PMI Servizi09:55 medio GER Indice PMI servizi10:00 alto UE Indice PMI Composite10:00 alto UE Indice PMI servizi10:30 medio UK PMI servizi11:00 medio UE Vendite al dettaglio13:00 alto UK BOE annuncio tassi di interesse13:30 basso USA Challenger Annunci Tagli Personale16:00 medio USA Indice ISM non manifatturiero16:00 alto USA Ordini del settore manifatturiero.