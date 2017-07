Valeria Panigada 31 luglio 2017 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro della giornata prevede questa mattina il tasso di disoccupazione in Italia e nell'Eurozona. Ma l'attesa maggiore è per la lettura preliminare dell'inflazione nella zona euro e in Italia. Nel pomeriggio giungeranno dagli Stati Uniti le vendite di abitazioni. Nel dettaglio:10:00 basso ITA Tasso di disoccupazione11:00 medio ITA Inflazione11:00 alto UE Disoccupazione11:00 alto UE Inflazione Core12:00 medio ITA Prezzi alla produzione15:45 medio USA Indice direttori d'acquisto Chicago (PMI)16:00 basso USA Vendite di abitazioni in corso16:30 basso USA Attività manifatturiera Fed di Dallas.