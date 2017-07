Valeria Panigada 28 luglio 2017 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dalla lettura preliminare del Pil Usa relativo al secondo trimestre, che su base annualizzata dovrebbe riportare una crescita del 2,5%. In uscita, sempre Oltreoceano, anche la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan. Per la zona euro, l'agenda macro di oggi prevede gli aggiornamenti su crescita economica in Francia e Spagna e inflazione in Germania. Nel dettaglio:08:45 medio FRA Inflazione09:00 medio SPA Pil09:00 medio SPA Tasso di inflazione11:00 medio UE Indice di fiducia industriale Eurozona11:00 basso UE Indice di fiducia servizi Eurozona11:00 alto UE Fiducia dei consumatori Eurozona12:30 basso RU Banca di Russia Annuncio Tassi14:00 medio GER Inflazione14:30 medio CAN Pil14:30 alto USA Pil QoQ annualizz16:00 alto USA Indice di fiducia Università del Michigan.