Valeria Panigada 7 luglio 2017 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è densa di appuntamenti. In primis con l’andamento del mercato del lavoro americano. Come ogni primo venerdì del mese saranno diffusi i numeri relativi nuove buste paga non agricole e tasso di disoccupazione: si tratta di indicazioni particolarmente importanti che, se peggiori delle stime, favoriranno la tesi secondo cui il processo di normalizzazione della Federal Reserve dovrebbe essere messo in pausa in attesa di novità dal fronte politico. Tra gli altri dati del giorno sono previsti gli aggiornamenti sulla produzione industriale tedesca e l’andamento del manifatturiero della Gran Bretagna. Si ricorda infine che oggi prende il via ad Amburgo il vertice del G20, dove parteciperà anche Donald Trump. Il presidente americano terrà anche un incontro bilaterale con il suo omologo russo Vladimir Putin. Nel dettaglio:07:45 medio SVI Disoccupazione08:00 medio GER Produzione industriale08:45 basso FRA Bilancia commerciale08:45 medio FRA Produzione industriale09:00 medio SPA Produzione industriale09:30 medio UK Halifax prezzi case10:00 medio ITA Vendite al dettaglio10:30 alto UK Produzione industriale10:30 basso UK Produzione manifatturiera10:30 basso UK Bilancia commerciale14:30 basso USA Salario orario medio dipendenti14:30 alto USA Disoccupazione14:30 medio USA Variazione salari manifatturieri14:30 alto USA Variazione salari non agricoli.