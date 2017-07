Valeria Panigada 3 luglio 2017 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Oggi è la giornata dell'indice Pmi manifatturiero, che misura il sentiment dei direttori di acquisto delle aziende manifatturiere, di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e intera Eurozona. L'agenda macro di oggi prevede anche il tasso di disoccupazione in Italia ed Eurozona: Nel pomeriggio dagli Stati Uniti in arrivo il corrispondente Pmi manifatturiero americano, oltre che la spesa edilizia. Infine, nel tardo pomeriggio, dopo la chiusura del mercato, verranno diffusi i dati sulle immatricolazioni in Italia. Nel dettaglio:09:45 medio ITA PMI Manifatturiero09:50 basso FRA Indice PMI Manifatturiero09:55 medio GER Indice PMI Manifatturiero10:00 basso ITA Tasso di disoccupazione10:00 alto UE Indice PMI Manifatturiero10:30 medio UK PMI manifatturiero11:00 alto UE Disoccupazione Eurozona16:00 alto USA Indice ISM manifatturiero16:00 medio USA Spese per edilizia18:00 medio ITA Immatricolazioni nuove auto.