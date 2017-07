Valeria Panigada 30 giugno 2017 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Numerose le indicazioni in arrivo oggi. Dopo i dati giunti dal fronte asiatico, l'agenda macro prevede prima dell’avvio degli scambi in Europa l’indice delle vendite al dettaglio tedesche (consenso +0,3% mensile), mentre alle 10, sempre per quanto riguarda la prima economia europea, focus sui dati occupazionali. Mezz’ora più tardi l’appuntamento è Oltremanica con gli aggiornamenti su partite correnti e Pil (dato finale) e alle 11 arriverà l’atteso aggiornamento sull’andamento dell’inflazione europea, vista all’1,3% annuo. Nella seconda parte, spazio ai numeri statunitensi su redditi e spese, al PMI Chicago e al sentiment dei consumatori. Nel dettaglio:08:00 basso GER Vendite al dettaglio08:45 basso FRA Prezzi alla produzione08:45 medio FRA Inflazione09:55 alto GER Disoccupazione10:00 basso ITA Rapporto Deficit/Pil10:30 alto UK Pil11:00 medio UE Stima CPI Eurozona11:00 alto UE Inflazione Core Eurozona14:30 medio CAN Pil14:30 basso USA Deflatore PCE14:30 alto USA Redditi personali14:30 alto USA Spese personali15:45 medio USA Indice direttori d'acquisto Chicago (PMI)16:00 alto USA Indice di fiducia Università del Michigan.