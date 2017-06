Valeria Panigada 27 giugno 2017 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede alle 12 a Londra la presentazione del Financial Stability Report da parte del governatore della Bank of England, Mark Carney. Probabile che il chairman colga l’occasione per ribadire la necessità di confermare il costo del denaro fino a quando l’impatto della Brexit non sarà più chiaro. Nella seconda parte riflettori puntati sui dati statunitensi su prezzi delle abitazioni e fiducia dei consumatori e in serata Janet Yellen, il numero uno della Federal Reserve, parlerà alla londinese British Academy. Nel dettaglio:10:00 medio ITA Fiducia dei consumatori Isae10:00 medio ITA Fiducia delle imprese Isae16:00 medio USA Indice Richmond Federal Reserve Manufactoring16:00 alto USA Fiducia dei Consumatori Conference Board.