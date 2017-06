Valeria Panigada 21 giugno 2017 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede alle 15 la pubblicazione del bollettino trimestrale elaborato dalla Swiss National Bank. Dagli Stati Uniti in arrivo le indicazioni su vendite di case esistenti e scorte di petrolio mentre in serata, alle 22 italiane, l’appuntamento è a Wellington, dove si riunisce il board della Reserve Bank of New Zealand. Gli analisi stimano che l’istituto guidato da Graeme Wheeler confermerà il costo del denaro all’1,75%. Nel dettaglio:16:00 alto USA Vendita case esistenti23:00 basso NZ Nuova Zelanda Annuncio Tassi