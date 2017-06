Valeria Panigada 15 giugno 2017 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

All'indomani della Fed, le banche centrali rimangono in primo piano anche oggi. Due gli istituti che si riuniscono oggi: la Swiss National Bank e la Bank of England. In entrambi i casi è attesa la conferma del costo del denaro (-0,75% e 0,25%). Tra gli altri dati del giorno, l'agenda macro prevede le vendite al dettaglio britanniche e la bilancia commerciale europea. Dagli Stati Uniti in arrivo i numeri relativi il manifatturiero a New York e Philadelphia, le nuove richieste di sussidio di disoccupazione e la produzione industriale. Nel dettaglio:

08:45 medio FRA Inflazione%

10:00 alto ITA Prezzi al consumo

10:30 medio UK Vendite al dettaglio

11:00 basso UE Bilancia Commerciale Eurozona

13:00 basso TU Banca Turca Tasso Pronti Contro Termine

13:00 alto UK BOE annuncio tassi di interesse

14:30 medio USA Indice Empire State Manufacturing

14:30 medio USA Indice prezzi importazioni

14:30 medio USA Philadelphia Fed Business Outlook

14:30 alto USA Nuove richieste sussidi di disoccupazione

14:30 alto USA Richieste continue sussidi di disoccupazione

15:15 alto USA Produzione industriale

15:15 basso USA Utilizzo impianti

16:00 basso USA NAHB Indice edilizia abitativa

22:00 medio USA Flussi TIC netti.