Valeria Panigada 2 giugno 2017 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dai dati sull’andamento del mercato del lavoro statunitense: a maggio il saldo delle buste paga dovrebbe attestarsi a quota 185 mila unità mentre il tasso di disoccupazione è atteso stabile al 4,4%. Si tratta di indicazioni particolarmente importanti in ottica Federal Reserve visto che nuove dimostrazioni di forza spianerebbero la strada al nuovo rialzo dei tassi nel meeting in calendario il 13-14 giugno. Tra gli altri dati previsti nell'agenda macro di oggi si segnala l’indice dei prezzi alla produzione europei e la bilancia commerciale a stelle e strisce. Nel dettaglio:

09:00 alto SPA Disoccupazione netta

10:30 medio UK PMI costruzioni

11:00 alto UE PPI Eurozona

14:30 alto USA Bilancia Commerciale

14:30 basso USA Orario settimanale medio dipendenti

14:30 basso USA Salario orario medio dipendenti

14:30 alto USA Disoccupazione

14:30 alto USA Variazione salari non agricoli