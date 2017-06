Valeria Panigada 1 giugno 2017 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Oggi è il giorno degli indici relativi il sentiment dei direttori degli acquisti (Pmi) del manifatturiero di Zona Euro, Regno Unito e Stati Uniti dopo quelli della Cina. Per quanto riguarda la prima economia, focus anche sulla stima delle buste paga elaborata dalla Adp, antipasto in vista dei dati ufficiali in calendario domani, e sull’aggiornamento relativo gli stock di petrolio. Nel dettaglio l'agenda macro:

07:45 medio SVI Pil

08:00 alto UK Prezzi nazionali case

09:45 medio ITA PMI Manifatturiero

09:50 basso FRA Indice PMI Manifatturiero

09:55 medio GER Indice PMI Manifatturiero

10:00 alto ITA Pil

10:00 alto UE Indice PMI Manifatturiero

10:30 medio UK PMI manifatturiero

14:15 medio USA ADP Variazione occupati

14:30 alto USA Nuove richieste sussidi di disoccupazione

14:30 alto USA Richieste continue sussidi di disoccupazione

16:00 alto USA Indice ISM manifatturiero

16:00 medio USA Spese per edilizia

17:00 medio USA Scorte di petrolio

18:00 medio ITA Immatricolazioni nuove auto