Valeria Panigada 31 maggio 2017 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Anche oggi sarà una giornata densa di appuntamenti. L'agenda macro di oggi prevede prima dell’avvio degli scambi nel vecchio continente le vendite al dettaglio tedesche. Alle 10 sarà la volta del tasso di disoccupazione italiano e un’ora dopo focus sull’indice preliminare sull’andamento dei prezzi al consumo di Eurolandia. Nella seconda parte attenzione al Pmi Chicago e, in serata, al Beige Book, il report con la copertina avana sullo stato di salute della prima economia. Nel dettaglio:

08:00 basso GER Vendite al dettaglio

08:45 basso FRA Prezzi alla produzione

08:45 medio FRA Inflazione

09:55 alto GER Disoccupazione

10:00 basso ITA Tasso di disoccupazione

11:00 medio ITA Inflazione

11:00 alto UE Disoccupazione Eurozona

11:00 medio UE Stima CPI Eurozona

11:00 alto UE Inflazione Core Eurozona

13:00 alto USA MBA richieste mutui

14:30 medio CAN Pil

15:45 medio USA Indice direttori d'acquisto Chicago (PMI)

16:00 medio USA Vendite di abitazioni in corso