Valeria Panigada 30 maggio 2017 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Numerose le indicazioni in arrivo oggi. L'agenda macro prevede prima dell’avvio degli scambi in Europa il Pil della Francia e nel corso della prima parte i numeri relativi l’andamento dei prezzi al consumo in Spagna e nei vari Land tedeschi (per il dato complessivo della Germania bisognerà attendere le 14). Nella seconda parte della giornata riflettori puntati sull’accoppiata statunitense redditi–spese, sui prezzi delle abitazioni nelle 20 maggiori città (indice Case-Shiller) e sul sentiment dei consumatori misurato dal Conference Board. Nel dettaglio:

08:45 medio FRA Pil

09:00 medio SPA Tasso di inflazione

10:00 medio ITA Prezzi alla produzione

11:00 basso UE Indice business sentiment Eurozona

11:00 basso UE Indice economic sentiment Eurozona

11:00 alto UE Fiducia dei consumatori Eurozona

14:00 medio GER Inflazione

14:30 basso USA Deflatore PCE

14:30 alto USA Redditi personali

14:30 alto USA Spese personali

16:00 alto USA Fiducia dei Consumatori Conference Board

16:30 basso USA Attività manifatturiera Fed di Dallas