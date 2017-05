Valeria Panigada 29 maggio 2017 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di indicazioni, complice la festività in Cina, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. L'agenda macro di oggi prevede le vendite al dettaglio in Spagna e l'indice di fiducia dei consumatori in Canada. Nel dettaglio:

09:00 alto SPA Vendite al dettaglio

10:00 medio UE ECB Massa Monetaria M3

15:00 basso IS Banca Israeliana Annuncio Tassi

16:00 basso CA Indice di fiducia dei consumatori.