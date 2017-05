Valeria Panigada 24 maggio 2017 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Attenzione oggi rivolta alle banche centrali. La Bank of Canada dovrebbe annunciare la conferma del costo del denaro allo 0,5%. In serata attenzione alle minute dell’ultima riunione del Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve. Tra le indicazioni, l'agenda macro prevede il sondaggio Gfk sulla fiducia dei consumatori tedeschi, il dato relativo i prezzi delle abitazioni negli Stati Uniti e l’indice delle vendite di case esistenti. Nel dettaglio:

08:00 basso GER Fiducia consumatori GFK

15:00 medio USA FHFA Indice prezzi case

16:00 medio CAN Tasso di interesse Bank of Canada

16:00 alto USA Vendita case esistenti.