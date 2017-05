Valeria Panigada 5 maggio 2017 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro statunitense: il saldo delle buste paga nei settori non agricoli, le c.d. non-farm payrolls, è visto a 194 mila unità mentre il tasso di disoccupazione della prima economia dovrebbe passare dal 4,5 al 4,6 per cento. Tra le altre indicazioni, l'agenda macro prevede la produzione industriale in Spagna. Nel dettaglio:

09:00 SPA Produzione industriale

14:30 USA Orario settimanale medio dipendenti

14:30 USA Salario orario medio dipendenti

14:30 USA Disoccupazione

14:30 USA Variazione salari manifatturieri

14:30 USA Variazione salari non agricoli