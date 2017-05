Valeria Panigada 4 maggio 2017 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede gli indici Pmi servizi, ossia gli aggiornamenti relativi il sentiment dei direttori degli acquisti del terziario di Zona euro e Gran Bretagna: il primo dato è visto a 56,3 punti, da 56,2, e il secondo a 54,6, da 55. Alle 11 sarà la volta delle vendite al dettaglio di Eurolandia, stimate in aumento mensile dello 0,1%. Nella seconda parte della giornata focus sui dati statunitensi su nuove richieste di sussidio (consenso 246 mila), bilancia commerciale (-44,9 miliardi) e ordini alle industrie (+0,6% m/m). Nel dettaglio:

09:45 alto ITA PMI Servizi

10:00 basso NO Banca Norvegese Annuncio Tassi

10:30 medio UK PMI servizi

11:00 medio UE Vendite al dettaglio Eurozona

13:00 basso CZ Repubblica Ceca Tasso Pronti Contro Termine

13:30 basso USA Challenger Annunci Tagli Personale US

14:30 alto USA Costo unitario del lavoro (settore non agricolo)

14:30 basso USA Produttività non agricola

14:30 alto USA Bilancia Commerciale

16:00 alto USA Ordini del settore manifatturiero.