2 maggio 2017 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede dopo l’avvio delle contrattazioni in Europa il PMI manifatturiero europeo, stimato stabile a 56,8 punti, e di quello relativo la Gran Bretagna, visto in lieve diminuzione da 54,2 a 54 punti. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, alle 10 l’Istat pubblicherà il tasso di disoccupazione italiano, stimato in aumento dall’11,5 all’11,6 per cento, e un’ora dopo focus sull’indice europeo elaborato da Eurostat, visto in riduzione dal 9,5 al 9,4%.