Valeria Panigada 14 febbraio 2017 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è densa di importanti appuntamenti. Prima dell’avvio degli scambi in Europa verranno diffusi i dati tedeschi su inflazione e Prodotto interno lordo. Alle 10 sarà invece la volta del Pil italiano, stimato allo 0,3%, mentre mezz’ora più tardi riflettori sul Pil di Eurolandia (consenso +0,5%) e sull’indice tedesco Zew (visto in calo a 15,1 punti). Nella seconda parte l’appuntamento è con i prezzi alla produzione made in Usa (+0,3% mensile). Alle 16 attenzione alla testimonianza del numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, davanti alla Commissione Bancaria del Senato. Nel dettaglio:

08:00 GER Pil

08:00 GER Inflazione

09:15 SVI Inflazione

10:00 ITA Pil

10:30 UK Inflazione

10:30 UK Prezzi alla produzione

11:00 UE Produzione industriale

11:00 GER Zew Eurozona Aspettative economiche

11:00 GER Zew Situazione Corrente

11:00 GER Zew Sondaggio.