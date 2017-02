Valeria Panigada 8 febbraio 2017 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

E' previsto per oggi il voto del parlamento britannico che dovrebbe autorizzare il premier Theresa May ad avviare le misure per l’uscita dall’Unione europea. Tra gli altri appuntamenti, l'agenda macro prevede l’aggiornamento settimanale sulle scorte di petrolio negli Stati Uniti, mentre dall’altra parte del mondo si riunisce il board della Reserve Bank of New Zealand, che dovrebbe confermare il costo del denaro all’1,75%. Nel dettaglio:

08:30 FRA Bca Francia Business Sentiment

09:00 SPA Produzione industriale

13:00 USA MBA richieste mutui

16:30 USA Scorte di petrolio (crude)

21:00 NZ Nuova Zelanda Annuncio Tassi.