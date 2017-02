Valeria Panigada 7 febbraio 2017 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa la produzione industriale tedesca, stimata in aumento dello 0,2% mensile, mentre nel corso della prima parte sarà diffuso il dato che misura i prezzi delle abitazioni in Gran Bretagna (consenso +0,2% mensile). Nel pomeriggio in arrivo i numeri a stelle e strisce relativi la bilancia commerciale, il cui deficit è visto sostanzialmente stabile a quota 45 miliardi di dollari. Nel dettaglio:

08:00 GER Produzione industriale

08:45 FRA Bilancia commerciale

09:30 UK Halifax prezzi case

14:30 USA Bilancia Commerciale.