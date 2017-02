Valeria Panigada 2 febbraio 2017 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Banche centrali in primo piano anche oggi. La Banca Centrale Europea diffonderà questa mattina il suo bollettino economico, in cui sono racchiusi i dati utilizzati nell’ultima riunione del board. Alle 13 a Londra sarà diffuso il nuovo Inflation Report e la Bank of England annuncerà la sua decisione di politica monetaria. L'agenda macro prevede nella seconda partel’aggiornamento statunitense sull’andamento delle nuove richieste di sussidio di disoccupazione (consenso 251 mila). Nel dettaglio:

09:00 SPA Disoccupazione

10:30 UK PMI costruzioni

11:00 UE PPI Eurozona

13:00 UK BOE annuncio tassi di interesse

14:30 USA Nuove richieste sussidi di disoccupazione

14:30 USA Richieste continue sussidi di disoccupazione.