Valeria Panigada 1 febbraio 2017 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dalla Federal Reserve, che in serata annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Secondo gli analisti la banca centrale americana dovrebbe, alla luce dell’incertezza che caratterizza l’attuale contesto, confermare il costo del denaro in quota 0,75%. Ma oggi è anche il giorno degli Pmi, quelli che misurano il sentiment dei direttori degli acquisti, del manifatturiero di Gran Bretagna, Zona Euro e Stati Uniti. Per quanto riguarda la prima economia, l’Ism è atteso in leggero miglioramento. Alle 11 la Commissione europea diffonderà le proiezioni economiche aggiornate per i prossimi due anni. L'agenda macro prevede nel pomeriggio la stima ADP sul saldo delle buste paga del settore privato statunitense a dicembre (antipasto in vista dei dati ufficiali di venerdì). Nel dettaglio:

09:45 ITA PMI Manifatturiero

09:50 FRA Indice PMI Manifatturiero

09:55 GER Indice PMI Manifatturiero

10:00 UE Indice PMI Manifatturiero

10:30 UK PMI manifatturiero

13:00 USA MBA richieste mutui

14:15 USA ADP Variazione occupati

16:00 USA Indice ISM manifatturiero

16:00 USA Spese per edilizia

16:30 USA Scorte di petrolio (crude)

18:00 ITA Immatricolazioni nuove auto

20:00 USA Federal Funds Target Rate US.