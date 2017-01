Valeria Panigada 31 gennaio 2017 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Numerose le indicazioni in arrivo oggi. L'agenda macro prevede prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa l’aggiornamento sull'inflazione in Francia, mentre alle 10 sarà la volta del tasso di disoccupazione italiano, stimato in calo dall’11,9 all’11,8 per cento. Diffusi gli indici relativi i singoli Paesi, sarà la volta dell’attesissimo dato sull’inflazione di Eurolandia, che dovrebbe segnare un nuovo rialzo passando dall’1,1 all’1,5 per cento. Nella seconda parte della giornata attenzione agli aggiornamenti statunitensi su prezzi delle abitazioni, PMI Chicago e fiducia dei consumatori. Nel dettaglio:

08:45 FRA Prezzi alla produzione

08:45 FRA Inflazione

09:00 SPA Tasso di inflazione

09:55 GER Disoccupazione

10:00 ITA Tasso di disoccupazione

11:00 UE Pil destag Eurozona

11:00 ITA Prezzi alla produzione

11:00 UE Stima CPI Eurozona

11:00 UE Disoccupazione Eurozona

11:00 UE Inflazione Core Eurozona

14:30 CAN Pil

15:45 USA Indice direttori d'acquisto Chicago (PMI)

16:00 USA Fiducia dei Consumatori Conference Board.