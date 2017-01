Valeria Panigada 30 gennaio 2017 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana ricco di appuntamenti. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina il Pil della Spagna e gli indici di fiducia della zona euro. Nel pomeriggio è atteso il dato sull'inflazione in Germania. Dagli Stati Uniti in arrivo i redditi e le spese personali, oltre che le vendite di abitazioni in corso. Nel dettaglio:

09:00 SPA Pil

11:00 UE Indice di fiducia industriale Eurozona

11:00 UE Indice di fiducia servizi Eurozona

11:00 UE Fiducia dei consumatori Eurozona

14:00 GER Inflazione

14:30 USA Redditi personali

14:30 USA Spese personali

16:00 USA Vendite di abitazioni in corso

16:00 CA Indice di fiducia dei consumatori

16:30 USA Attività manifatturiera Fed di Dallas.