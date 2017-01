Valeria Panigada 25 gennaio 2017 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede l’indice Ifo, che misura il sentiment degli operatori economici tedeschi, atteso in aumento da 111 a 111,3 punti, e il fatturato e gli ordini industriali in Italia. Nella seconda parte della giornata l'attenzioen sarà rivolta Oltreoceano dove sono attesi i prezzi delle abitazioni (+0,4% mensile) e le scorte settimanali di greggio. Sul fronte corporate si segnala che oggi prenderà il via la stagione delle trimestrali in Italia, con i conti di Fca. Nel dettaglio:

08:45 FRA Indice fiducia affari

10:00 GER IFO aspettative

10:00 GER IFO clima d'affari

10:00 GER IFO condizione corrente

10:00 ITA Ordini industriali

10:00 ITA Fatturato

13:00 USA MBA richieste mutui

15:00 USA FHFA Indice prezzi case

16:30 USA Scorte di petrolio.