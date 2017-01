Valeria Panigada 24 gennaio 2017 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede gli indici Pmi, che misurano il sentiment dei direttori degli acquisti della Zona euro: il dato è stimato in lieve calo nel caso del manifatturiero e in risalita in quello del comparto servizi. Ma il market mover della giornata sarà la Corte suprema britannica che si pronuncerà sull'appello del governo contro la sentenza dell'Alta corte che ha sancito l'obbligo di consultare il Parlamento per attivare la Brexit. Nella seconda parte in arrivo i dati statunitensi relativi a PMI manifatturiero, vendite di case esistenti e indice manifatturiero di Richmond. Nel dettaglio:

09:00 FRA Indice PMI Manifatturiero

09:00 FRA Indice PMI Servizi

09:30 GER Indice PMI Manifatturiero

09:30 GER Indice PMI servizi

10:00 UE Indice PMI Composite

10:00 UE Indice PMI Manifatturiero

10:00 UE Indice PMI servizi

16:00 USA Indice Richmond Federal Reserve Manufactoring

16:00 USA Vendita case esistenti.