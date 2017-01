Valeria Panigada 18 gennaio 2017 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi è particolarmente ricca. Alle 10.30 l’appuntamento è con gli indici relativi l’andamento del mercato del lavoro nel Regno Unito. Alle 11 e alle 14.30 sarà invece la volta dei dati sulla crescita dei prezzi al consumo di Eurolandia e Stati Uniti: nel primo caso il dato è stimato all’1,1% annuo, nel secondo allo 0,3% mensile. Poco prima dell’avvio delle contrattazioni a New York, focus sulla produzione industriale a stelle e strisce, attesa in crescita mensile dello 0,8%, mentre alle 16 riflettori puntati sul meeting della Bank of Canada (che dovrebbe confermare il tasso overnight allo 0,5%). In serata la Federal Reserve diffonderà il Beige Book, il report con la copertina avana sullo stato di salute dell’economia statunitense. Nel dettaglio:

08:00 GER Inflazione

10:30 UK Richieste sussidi disoccupazione

10:30 UK Vzne richieste di disoccupazione

10:30 UK Tasso disoccupazione

11:00 UE Inflazione Eurozona

11:00 UE Produzione edile

11:00 UE Inflazione Core Eurozona

13:00 USA MBA richieste mutui

14:30 USA Inflazione

15:15 USA Produzione industriale

15:15 USA Utilizzo impianti

16:00 CAN Tasso di interesse Bank of Canada

16:00 USA NAHB Indice edilizia abitativa

22:00 USA Flussi TIC netti.