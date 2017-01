Valeria Panigada 9 gennaio 2017 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa l'agenda macro di oggi prevede gli indici tedeschi relativi a produzione industriale e bilancia commerciale. Alle 9.30 sarà invece la volta dei prezzi delle case in Gran Bretagna misurati da Halifax mentre mezz’ora dopo focus sul tasso di disoccupazione in Italia, all’11,6% ad ottobre. Alle 11 sarà la volta del dato europeo (in precedenza al 9,8%) mentre nella seconda parte attenzione all’indice del mercato del lavoro statunitense elaborato dalla Federal Reserve. Nel dettaglio:

08:00 GER Produzione industriale

08:00 GER Partite correnti

08:00 GER Importazioni

08:00 GER Esportazioni

08:00 GER Bilancia commerciale

08:30 FRA Bca Francia Business Sentiment

09:30 UK Halifax prezzi case

10:00 ITA Tasso di disoccupazione

11:00 UE Disoccupazione Eurozona

16:30 CA Bank of Canada Indagine Credito Bancario

16:30 CA Previsioni crescita vendite

21:00 USA Fed Credito al consumo