Market mover: l'agenda di venerdì 30 novembre, focus su inflazione UE

Daniela La Cava 30 novembre 2018 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Giornata densa di dati in arrivo dalla zona euro. Prima dell'avvio delle contrattazioni in Europa in Germania atteso il dato delle vendite al dettaglio e l'inflazione in Francia. Il market mover odierno è rappresentato dall'aggiornamento sull'inflazione nell'Eurozona relativa al mese di novembre, che secondo gli esperti dovrebbe scivolare al 2,1% annuo. Sempre in mattinata è attesa l'inflazione per l'Italia e il dato finale sul Pil del terzo trimestre.