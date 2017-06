Market mover: gli appuntamenti di giovedì 8 giugno

Daniela La Cava 8 giugno 2017 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Il Super Giovedì è arrivato. Tra gli attesi appuntamenti di giornata spiccano le elezioni nel Regno Unito, la riunione della Banca centrale europea (Bce) che diffonde anche le stime economiche per la zona euro e infine la testimonianza al Congresso di James Comey, ex numero uno dell'Fbi, messo alla porta dal presidente Usa, Donald Trump.

L'agenda macro odierna prevede per la zona euro la produzione industriale in Germania e la bilancia commerciale in Francia, oltre alle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. La Bce annuncia la decisione sui tassi, come di consueto, alle 13.45, mentre la conferenza stampa del governatore Mario Draghi prende il via alle 14.30.