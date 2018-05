Market Mover: l'agenda macro della giornata

Valeria Panigada 30 maggio 2018 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Agenda macro fitta di appuntamneti. Nel corso della mattina verranno diffusi i dati su Pil Francia, inflazione Spagna e disoccupazione Germania. In uscita anche gli indiciatori di fiducia nell'Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno l'aggiornamento sul Pil annualizzato e sulle scorte all'ingrosso. Importante anche il sondaggio ADP sulla variazione dell'occupazione, in vista dei più importanti dati sul lavoro di venerdì. Nel dettaglio:08:45 medio FRA Pil09:00 alto SPA Vendite al dettaglio09:00 medio SPA Tasso di inflazione09:55 alto GER Disoccupazione11:00 medio UE Indice di fiducia industriale Eurozona11:00 basso UE Indice di fiducia servizi Eurozona11:00 alto UE Fiducia dei consumatori Eurozona13:00 alto USA MBA richieste mutui14:00 medio GER Inflazione14:15 medio USA ADP Variazione occupati14:30 alto USA Pil14:30 medio USA Scorte all'ingrosso16:00 medio CAN Tasso di interesse Bank of Canada.