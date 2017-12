Fiducia degli investitori in calo di 1,5 punti a dicembre (State Street)

Valeria Panigada 27 dicembre 2017 - 11:31

L’indice globale sulla fiducia degli investitori, calcolato da State Street Global Exchange, è sceso a 94,8 punti a dicembre, con un calo di 1,5 rispetto al mese di novembre, principalmente per effetto del calo registrato sia in Nord America (-6,2 punti) che in Asia (-2,8 punti). In Europa invece la fiducia degli investitori è salita di 16 punti, raggiungendo quota 96,9 punti. "Dopo aver raggiunto un picco a luglio di quest'anno, la fiducia degli investitori è scesa per cinque mesi consecutivi; in particolare, negli ultimi tre mesi, abbiamo assistito a una riduzione degli asset di rischio da parte degli investitori, con un valore dell’indice inferiore a 100", ha dichiarato Michael Metcalfe, senior managing director e responsabile Global Macro Strategy di State Street Global Markets.