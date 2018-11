Eurozona: inflazione ottobre (finale) si conferma in rialzo al 2,2% annuo

Valeria Panigada 16 novembre 2018 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Siconferma il rialzo dell'inflazione nell'Eurozona. Secondo la lettura finale dell'Eurostat, a ottobre l'inflazione si è attestata al 2,2% su base annua nella zona euro, in linea con la stima preliminare e in aumento rispetto al mese precedente quando era al 2,1 per cento. L'anno prima, quindi nell'ottobre 2017, l'inflazione nell'Eurozona era all'1,4 per cento.