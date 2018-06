Eurozona: inflazione in rialzo al 2% annuo a giugno, in linea con attese

Valeria Panigada 29 giugno 2018 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Il tasso di inflazione nell'Eurozona si è attestato a giugno al 2% su base annua, in leggero rialzo rispetto all'1,9% del mese precedente e in linea con le attese. Si tratta della stima preliminare dell'Eurostat. L'inflazione della zona euro centra così perfettamente il target fissato dalla Banca centrale europea. Escluse le componenti più variabili (energia e alimentari freschi), l'inflazione core è scesa all'1% annuo dall'1,1% precedente, in linea anche in questo caso con le attese del mercato.