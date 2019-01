Eurozona: inflazione a dicembre scesa più del previsto all'1,6%

Valeria Panigada 4 gennaio 2019 - 11:14

MILANO (Finanza.com)

Calo maggiore del previsto per l'inflazione dell'Eurozona. Secondo la prima lettura dell'Eurostat, l'inflazione nella zona euro si è attestata a dicembre all'1,6% su base annua, in ribasso rispetto all'1,9% di novembre. Gli analisti si aspettavano un calo all'1,8 per cento.