Eurozona: fiducia industriale e dei servizi in calo a maggio, in linea con attese

Valeria Panigada 30 maggio 2018 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Lafiducia delle industrie nell'Eurozona si è attestata a maggio a 6,8 punti, in calo rispetto ai 7,3 punti di aprile (dato rivisto al rialzo dal precedente 7,1 punti). In ribasso anche quella dei servizi che è scesa a 14,3 punti dai precedenti 14,7 punti. In entrambi i casi, il calo era atteso dal mercato e centra le stime formulate dagli analisti.