Eurozona: disoccupazione stabile all'8,1% a ottobre, sui minimi da novembre 2008

Valeria Panigada 30 novembre 2018 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Nell'Eurozona il tasso di disoccupazione si è attestato a ottobre all'8,1%, rimanendo stabile rispetto al mese precedente e in calo rispetto all'8,8% di ottobre 2017. Si tratta del livello di disoccupazione più basso dal novembre 2008. Gli analisti si aspettavano una disoccupazione in calo all'8 per cento.