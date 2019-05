Eurozona: ad aprile continua a contrarsi il settore manifatturiero

Daniela La Cava 2 maggio 2019 - 10:08

Nel mese di aprile continua a contrarsi il settore manifatturiero dell'eurozona. Secondo i dati comunicati da Ihs Markit, il Pmi finale del manifatturiero della zona euro di aprile si è attestato a 47,9 punti. Il dato è tuttavia in miglioramento rispetto alla stima flash pari a 47,8 punti e alla lettura finale di marzo pari a 47,5 punti."Ad inizio del secondo trimestre, il settore manifatturiero è rimasto prettamente in declino. Sebbene il Pmi sia aumentato per la prima volta in nove mesi, il valore di aprile è stato il secondo più basso osservato durante gli scorsi sei anni a prova di un generale peggioramento, il terzo consecutivo, delle condizioni operative del settore". Così Chris Williamson, chief business economist presso Ihs Markit.