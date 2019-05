Eurozona: Pmi servizi finale a 52,8 punti ad aprile

Daniela La Cava 6 maggio 2019 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Nella lettura finale di aprile il Pmi servizi dell'eurozona è migliorato, attestandosi a 52,8 punti a fronte dei 52,5 punti della stima flash. il dato è tuttavia in calo se confrontato con la lettura finale di marzo pari a 53,3 punti."Il Pmi finale di aprile dell’eurozona ha registrato un valore leggermente più alto della stima flash, ma continua ad indicare che l’economia, all’inizio del secondo trimestre, ha perso un po’ di vigore e la crescita mostra una preoccupante debolezza", commenta Chris Williamson, chief business economist di Ihs Markit, aggiungendo che l’indagine mostra un’economia in crescita a un tasso trimestrale dello 0,2% circa, ma il manifatturiero è rimasto impantanato sui peggiori valori recessivi che si sono registrati dal 2013 mentre la crescita del terziario è scivolata più in basso.