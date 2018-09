Eurozona: Pmi servizi confermato a 54,4 punti ad agosto (finale)

Daniela La Cava 5 settembre 2018 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Nella lettura finale l'indice Pmi servizi per la zona euro si è attestato 54,4 punti ad agosto rispetto a 54,2 di luglio, ed è rimasto invariato rispetto alla recente stima flash. A livello nazionale, si legge nella nota di Ihs Markit, la crescita è rimasta generale con tutte le nazioni che hanno di nuovo registrato valori più alti di attività. Si sono avuti tassi di espansione più forti in Francia, Germania e Irlanda. In Spagna si è avuto nel complesso uno spostamento laterale mentre in Italia il tasso è rallentato ai minimi in quattro mesi.