Eurozona: Pmi manifatturiero migliora a giugno (finale)

Daniela La Cava 3 luglio 2017 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

IlPmi manifatturiero dell'eurozona, secondo la lettura finale, si è attestato a 57,4 punti. Il dato è superiore ai 57,3 punti della lettura flash e delle stime Bloomberg. "Il tasso d’espansione del settore manifatturiero dell’eurozona è stato il più rapido in oltre sei anni a giugno, come riflesso delle migliorate prestazioni in Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Irlanda, Grecia e Austria", affermano da Ihs Markit.