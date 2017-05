Eurozona: Commissione Ue alza leggermente la prospettiva crescita del 2017 all'1,7%

Valeria Panigada 11 maggio 2017 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea ha rivisto leggermente al rialzo la sua previsione di crescita per l'Eurozona nel 2017, mentre ha confermato quella del 2018, in un quadro ancora incerto a causa della Brexit, delle tensioni geopolitiche e dei prossimi appuntamenti elettorali in Gran Bretagna, Germania e Italia. Nelle sue stime di primavera, Bruxelles prevede una crescita dell'1,7% quest'anno e dell'1,8% l'anno prossimo, dopo un +1,8% nel 2016. Le previsioni d'inverno, pubblicate lo scorso 13 febbraio, vedevano una espansione dell'1,6% nel 2017 e dell'1,8% nel 2018 per l'Eurozona.