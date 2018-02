Europa: aumentano i prezzi alla produzione industriale

alessandro chiatto 2 febbraio 2018 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

Aumentano i prezzi alla produzione industriale in Europa a dicembre. Il dato, rilevato dall'Eurostat, è in rialzo dello 0,2% rispetto a novembre in zona euro e dello 0,1% in Ue. A novembre erano aumentati, rispettivamente, dello 0,6% e dello 0,7%. A livello annuale il dato è aumentato del 2,2% e del 2,4%. In Italia rilevazione invariata rispetto a novembre e +2,2% in rapporto a dicembre dell'anno scorso.